Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-26T14:09:04+03:00

Главный редактор МИА "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарита Симоньян попросила президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россия предпримет симметричные меры в отношении британских СМИ в России в ближайшее время

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Агрессивные действия британских властей по отношению к российским СМИ не останется без внимания со стороны Москвы. Высокопоставленный источник заявил, что за давлением на сотрудников Sputnik Эстония стоят именно британские кураторы.

- Власти Королевства в последнее время предприняли ряд агрессивных действий в отношении российских СМИ: вынудили собкора российского издания покинуть Лондон, не выдали визу для работы российского журналиста в Британии, отказывают ряду российских корреспондентов в допуске на мероприятия, намеренно создают сложности для их работы, - передаёт РИА Новости слова источника.

Он также отметил, что симметричные меры в отношении британских СМИ в России Москва примет в ближайшее время.

Давление на сотрудников редакции Sputnik Эстония началось осенью 2019 года. Сначала эстонские филиалы международных банков заморозили переводы зарплат и другие платежи, из-за чего владелец офиса был вынужден прекратить сотрудничество с изданием

После Бюро данных по отмыванию денег Департамента полиции и погранохраны прислало сотрудникам Sputnik Эстония письма, в которых говорилось, что если они не уволятся до 1 января 2020 года, им грозит уголовное преследование.

Главный редактор МИА "Россия сегодня", Sputnik и RT Маргарита Симоньян попросила президента Эстонии Керсти Кальюлайд не допустить ареста журналистов.

ИСТОЧНИК KP.RU