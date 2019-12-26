"Догнал в два прыжка": 80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона

СЕГОДНЯ 14:24 2019-12-26T14:26:12+03:00

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В центре Лондона грабителя-амбала задержал 80-летний российский журналист. По словам мужчины, он "догнал в два прыжка" злоумышленника, завалил его, прыгнув на шею. Несколькими минутами ранее грабитель попытался украсть у россиянина сумку с мобильными телефонами.

- Я шел, держал в руках барсетку, в которой были телефоны. В этот раз сзади здоровый бугай подбежал, толкнув, вырвал барсетку. У меня в руках остался только верхний хвостик. Делал профессионально. Вырвал и побежал, - рассказывает мужчина. Позже россиянин развернулся и за несколько секунд догнал воришку.

При этом журналист отметил, что разница в весовых категориях оказалась значительной: грабителю удалось вырваться, при этом повредив журналисту глаз.

- На встречу как раз шли два молодых человека. Втроем мы его закрутили. Это было около кафе, там быстро вызвали полицию. Как мне сказали, он не ожидал, что за ним кто-то погонится, - вспоминает мужчина.

Россиянин отметил, что нападавший был мигрантом, пишет "РИА-Новости".

- Они (мигранты) привыкли к тому, что все благоразумно отскакивают и просто звонят в полицию. А здесь взгляд у него был ошалело-бешеный, почему его поймали, - подчеркнул мужчина.

При этом 80-летний журналист рассказал, что отделался трещиной в лучезапястном суставе и опухшим глазом. Теперь решать судьбу нападавшего будут правоохранительные органы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что В США 82-летняя бодибилдерша избила столом забравшегося в дом вора. Действия боевой старушки одобрили местные полицейские, которые спустя несколько минут приехали на место происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU