2019-12-26T15:03:59+03:00
В мире

США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России

Ранее американский конгресс принял комплекс мер, который включили в акт о финансировании ряда государственных учреждений до 30 сентября 2020 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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СШа усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и РоссииСШа усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские СМИ сообщают, что Конгресс США выступил с инициативой, которая позволит Штатам сдерживать активность РФ и Турции в Средиземном море при помощи укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром.

На прошлой неделе конгрессмены приняли комплекс мер, который включили в акт о финансировании ряда госучреждений до 30 сентября 2020 года.

- Это законодательство - посредством отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения военной помощи для Греции - указывает на подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнеров США. - заявил сенатор-республиканец Марка Рубио.

Американские конгрессмены отметили, что главной задачей станет ослабление позиций РФ в Средиземноморье. Америка планирует укрепить военные связи с Грецией и снять оружейное эмбарго с Кипра, пишет издание The Hill.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минобороны США назвало неприемлемым план Турции провести операцию в Сирии. Глава Пентагона заявил, что Вашингтон предотвратит любые односторонние вторжения в САР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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