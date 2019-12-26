США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России
Американские СМИ сообщают, что Конгресс США выступил с инициативой, которая позволит Штатам сдерживать активность РФ и Турции в Средиземном море при помощи укрепления связей с Израилем, Грецией и Кипром.
На прошлой неделе конгрессмены приняли комплекс мер, который включили в акт о финансировании ряда госучреждений до 30 сентября 2020 года.
- Это законодательство - посредством отмены эмбарго США на поставки оружия на Кипр и расширения военной помощи для Греции - указывает на подход к вопросу стабильности ключевых региональных партнеров США. - заявил сенатор-республиканец Марка Рубио.
Американские конгрессмены отметили, что главной задачей станет ослабление позиций РФ в Средиземноморье. Америка планирует укрепить военные связи с Грецией и снять оружейное эмбарго с Кипра, пишет издание The Hill.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Минобороны США назвало неприемлемым план Турции провести операцию в Сирии. Глава Пентагона заявил, что Вашингтон предотвратит любые односторонние вторжения в САР.
ИСТОЧНИК KP.RU