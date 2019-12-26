Офис создателей фильма про Иисуса нетрадиционной ориентации забросали коктейлями Молотова

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-26T15:16:25+03:00

В Бразилии собирали подписи к петиции за запрет фильма Фото: Кадр видео

В комедийной компании ответили, что случившееся их «сплотило» и они «пойдут дальше»

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В Бразилии офис компании, выпустившей комедийный фильм про Иисуса, забросали коктейлями Молотова. Рождественский фильм вышел за пару недель до праздника, больше всего жителей страны разозлило, что главный персонаж этой истории изображен как человек нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщает Reuters, огонь охраннику удалось потушить, никто не пострадал. В твиттер компании, выпустившей скандальный фильм, появился пост, в котором команда режиссеров и актеров заявляет, что они «пойдут дальше»:

- Мы продолжим более сплоченными, более крепкими, более вдохновленными и заслуживающими доверия, страна переживет эту бурю ненависти, но любовь восторжествует вместе со свободой выражения мнений.

Представители католической общины Бразилии накануне собирали подписи к петиции против скандального фильма про Иисуса-гея.

ИСТОЧНИК KP.RU