2019-12-26T15:31:31+03:00
В мире

В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту

Сообщение опубликовано в твиттере ведомства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Железнодорожное сообщение открыли 23 декабря Фото: Сергей Мальгавко ТАССЖелезнодорожное сообщение открыли 23 декабря Фото: Сергей Мальгавко ТАСС
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На запуск поездов по Крымскому мосту отреагировали в посольстве США на Украине. Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение знаменитой гагаринской фразой. Это первые за пять лет поезда, которые прибыли на полуостров. Железнодорожное сообщение было прервано после референдума в Крыму в 2014 году.

В американском посольстве запуск поездов назвали «вопиющим неуважением к суверенитету Украины»:

- Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, - сказано в сообщении.

Крымский мост стал не только самым длинным в России, его построили еще и в короткие сроки, почти за два года. Еще до запуска составов по маршруту, перевозчик опубликовал фотографии вагонов, в каких будут ездить в Крым и обратно жители центральной России.

Крымский мост подсветили цветами российского триколора.В ночь на воскресенье Крымский мост подсветили цветами российского триколора. Иллюминация успешно прошла испытания при полной нагрузке в течение 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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