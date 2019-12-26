В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-26T15:31:31+03:00

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На запуск поездов по Крымскому мосту отреагировали в посольстве США на Украине. Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение знаменитой гагаринской фразой. Это первые за пять лет поезда, которые прибыли на полуостров. Железнодорожное сообщение было прервано после референдума в Крыму в 2014 году.

В американском посольстве запуск поездов назвали «вопиющим неуважением к суверенитету Украины»:

- Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, - сказано в сообщении.

Крымский мост стал не только самым длинным в России, его построили еще и в короткие сроки, почти за два года. Еще до запуска составов по маршруту, перевозчик опубликовал фотографии вагонов, в каких будут ездить в Крым и обратно жители центральной России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749857" frameborder="0"></iframe> Крымский мост подсветили цветами российского триколора.В ночь на воскресенье Крымский мост подсветили цветами российского триколора. Иллюминация успешно прошла испытания при полной нагрузке в течение 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU