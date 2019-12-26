2019-12-26T15:33:12+03:00
Экономика

Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро

Ограничение суммы покупки из-за границы приведёт не к пополнению бюджета, а к потерям сборов
Ася КУЗНЕЦОВА
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Порог беспошлинных покупок из зарубежных интернет-магазинов предлагают постепенно снизить с 200 евро к 1 января 2020 года до 20 евро к 2022 годуПорог беспошлинных покупок из зарубежных интернет-магазинов предлагают постепенно снизить с 200 евро к 1 января 2020 года до 20 евро к 2022 годуФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Министерство промышленности и торговли России подготовило ответ на предложение Министерства финансов о снижении беспошлинного ввоза товаров для личного использования.

Снижение порога стоимости не облагаемой налогом покупки не поспособствует пополнению бюджета, а, наоборот, приведёт к потерям сборов. Об это Интефаксу заявил источник, знакомый с позицией заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова, которую он изложил в письме.

Напомним, что в декабре Министерство финансов направило для рассмотрения в профильных ведомствах (ФТС, Минкомсвязи и Минпромторг) проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии. В документе говорилось о снижении порога беспошлинного ввоза покупок из интернет-магазинов для физических лиц. Порог предлагали постепенно снизить до 20 евро с 2022 года, начиная с 200 евро 1 января 2020 года, затем сократить до 100 евро к 1 июля того же года и до 50 евро - с 1 января 2021 года.

Затем ФТС посчитала, что при снижении лимита и увеличении платежа поступления за два года вырастут с 1,9 млрд до 222,8 млрд рублей. Однако в Минпромторге заявили, что из-за увеличения числа посылок, которые надо будет проверять, расходы на администрирование превысят доходы со сборов. Ведомство привело в доказательство своей позиции оценку Высшей школы экономики, по которой чистые потери из бюджета могут составить более 4 млрд руб.

ФТС и Минкомсвязи проект согласовали. Минпромторг предлагает рассматривать снижение порога только после оценки убытков на администрирование посылок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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