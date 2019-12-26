Три новых уголовных дела завели на Арашуковых

СЕГОДНЯ 16:00 2019-12-26T16:00:37+03:00

Арашуковых задержали в январе 2019 года, когда Совфед одобрил снятие неприкосновенности с Рауфа Арашукова / Фото: Сергей Бобылев ТАСС

Одно из них возбуждено еще в октябре

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Следствие завело "как минимум три новых уголовных дела" об особо крупной растрате в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова и его сына, бывшего сенатора Рауфа Арашукова.

- Из материалов дела мы узнали как минимум о трех новых уголовных делах, возбужденных в отношении Арашуковых, - передаёт Интерфакс слова адвоката Владимира Постанюка.

26 декабря суд рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста обоих Арашуковых. Постанюк также отметил, что по материалам следствия, уголовные дела об особо крупной растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ) завели в ещё октябре 2019 года, однако до сих пор Арашуковых об этом не уведомляли.

Напомним, что Арашуковых задержали в январе 2019 года, когда Совфед одобрил снятие неприкосновенности с Рауфа Арашукова. Сейчас его обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210), двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты "ж, з" части 2 статьи 105) и давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). Следствие также заявляет, что младший Арашуков может быть причастен к убийствам зампреда общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

Также следствие считает, что Арашуков старший организовал преступное сообщество ради махинаций с газом "Газпрома". За несколько лет они похитили 30 млрд рублей. К делу, помимо самих Арашуковых, привлечено больше 10 человек за участие в ОПС и особо крупное мошенничество. Арашуковы вину не признают и называют дело политическим заказом.

ИСТОЧНИК KP.RU