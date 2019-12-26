2019-12-26T16:20:03+03:00
Политика

Захарова провела брифинг в жёлтом жилете

Официальный представитель МИД поддержала сотрудников Sputnik Эстония. Власти страны угрожают журналистом уголовным преследованием, если те не уволятся из издания
Ася КУЗНЕЦОВА
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Мария Захарова назвала недопустимыми действия властей Эстонии. Фото: Антон Новодережкин/ТАССМария Захарова назвала недопустимыми действия властей Эстонии. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России, провела еженедельный брифинг в жёлтой жилетке, проучаствовав во флэшмобе в поддержку сотрудников редакции Sputnik Эстония. Она также назвала недопустимыми действия властей Эстонии.

- Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу <...>. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik, - заявила Захарова.

Ранее Кирилл Вышинский, исполнительный директор МИА "Россия сегодня", запустил флэшмоб #СпутникСила, символом которого стали жёлтые жилетка и гиря с надписью "Got You Covered!" ("Положись на нас!").

Во флэшмобе приняли участие член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении источника, что за давлением Таллина на журналистов МИА "Россия сегодня" стоят британские кураторы.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии на русском и эстонском языках с просьбой не допустить ареста сотрудников Sputnik Эстония.

Мария Захарова провела пресс-конференцию в желтом жилете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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