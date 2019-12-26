Трамп предположил, что «рождественский подарок» из Северной Кореи не ракетный пуск, а «красивая ваза»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-26T16:42:27+03:00

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Американский президент Дональд Трамп предположил, какой именно «рождественский подарок» планируют ему отправить из Северной Кореи. В Пхеньяне неоднократно говорили о важности переговоров по ядерному вопросу, к концу года стороны должны найти удовлетворяющий и США, и Северную Корею вариант развития событий.

Как сообщает CNN, Пхеньян в первую очередь интересует вопрос снятия санкций. Если никакого прогресса не будет, что «рождественский подарок» может не очень понравиться Пентагону. После заявления властей Северной Кореи, как сообщает издание, чиновники нацбезопасности США в течение нескольких недель были «поглощены изучением данных». В США предположили, что речь идет о пуске ракеты, испытания которой запрещены.

- Может быть, он пошлет мне красивую вазу, а не ракетный тест, - ответил на вопрос журналистов о «рождественском подарке» от Северной Кореи Трамп. - Я могу получить вазу. Я могу получить хороший подарок от него. Вы не знаете. Вы никогда не знаете.

ИСТОЧНИК KP.RU