2019-12-26T17:00:28+03:00
В мире

РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха из-за признания им Православной церкви Украины

Русская церковь не признаёт канонического статуса ПЦУ
Ася КУЗНЕЦОВА
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РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II после признания им Православной церкви Украины, канонический статус которой не признаёт РПЦРПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II после признания им Православной церкви Украины, канонический статус которой не признаёт РПЦФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Русская православная церковь прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II после признания им Православной церкви Украины, канонический статус которой не признаёт РПЦ. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал об этом на странице в соцсети.

- Сегодняшнее постановление Синода: <...> подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола, - заявил он.

Кроме того, выведут из юрисдикции Александрийского патриархата приходы на Африканском континенте, созданные по инициативе Русской православной церкви. Такое решение принято из-за признания Александрийским патриархом Феодором украинских раскольников.

- Вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус, - сказано в постановлении Синода.

Ранее сайт kp.ru писал о признании украинских раскольников патриархатом Александрийским, а также о завершении процесса образования единой украинской церкви. Таким образом Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически прекратила свое существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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