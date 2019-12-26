РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха из-за признания им Православной церкви Украины

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-26T17:00:28+03:00

РПЦ прекратила поминовение патриарха Александрийского Феодора II после признания им Православной церкви Украины, канонический статус которой не признаёт РПЦ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Русская православная церковь прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II после признания им Православной церкви Украины, канонический статус которой не признаёт РПЦ. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал об этом на странице в соцсети.

- Сегодняшнее постановление Синода: <...> подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола, - заявил он.

Кроме того, выведут из юрисдикции Александрийского патриархата приходы на Африканском континенте, созданные по инициативе Русской православной церкви. Такое решение принято из-за признания Александрийским патриархом Феодором украинских раскольников.

- Вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус, - сказано в постановлении Синода.

Ранее сайт kp.ru писал о признании украинских раскольников патриархатом Александрийским, а также о завершении процесса образования единой украинской церкви. Таким образом Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически прекратила свое существование.

ИСТОЧНИК KP.RU