В Министерстве труда посчитали численность рабочей силы в России

СЕГОДНЯ 17:14 2019-12-26T17:17:46+03:00

На учет как безработные в России встали 664 тысячи человек Фото: Иван ВИСЛОВ

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В России 76,2 миллиона человек относятся к категории рабочая сила. Это понятие означает способность человека к труду, но не все представители этой категории являются трудящимися. Например, по данным на ноябрь 2019 года заняты в экономике всего 72,7 миллиона человек.

- По итогам выборочного обследования рабочей силы, проведенного Росстатом, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2019 года составила 76,2 млн человек, - сообщили в Министерстве труда, сообщение приводит ТАСС.

Уровень общей безработицы составил около 4,6 процентов, на этот период в стране 3,5 миллиона человек числятся как официально нигде не трудоустроенные. Только 664 тысяч человек встали на учет в службы занятости.

Как показал опрос, 40 процентов россиян довольны работой службы занятости и уверены, что в отделениях им помогут найти подходящую работу с достойной оплатой.

ИСТОЧНИК KP.RU