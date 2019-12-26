Захарова: просьба ФРГ о помощи в расследовании Хангошвили поступила уже после высылки дипломатов

СЕГОДНЯ 17:39 2019-12-26T17:39:37+03:00

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Берлин обратился к Москве за помощью в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, когда российских дипломатов уже выслали за "неудовлетворительное содействие", заявила на брифинге 26 декабря официальный представитель МИДа Мария Захарова.

- Официальные запросы от Берлина были адресованы Москве. Речь идет об оказании правовой помощи в расследовании убийства бывшего члена террористических бандформирований на Северном Кавказе Хангошвили 6 и 10 декабря 2019 года. Это было сделано уже после необоснованного решения правительства ФРГ об объявлении персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине, - уточнила Захарова.

Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа на выходе из мечети. У нападавшего при себе были документы на имя Вадима Соколова. Вскоре после этого Берлин выслал с территории Германии двух российских дипломатов, а арестованный нападавший попросил у ФРГ политического убежища.

Российский МИД называл домыслами данные о связи подозреваемого в убийстве с российскими спецслужбами. 12 декабря МИД в ответ на действия Берлина объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства ФРГ.

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Путин прокомментировал убийство террориста в Берлине

- Официального запроса не было. Еще раз напомню, то что сказал в Париже. Это был кровавый убийца. Он только на Кавказе уничтожил 98 человек. При гораздо меньшем количестве убитых в странах Европы объявляют траур. Он участвовал в подготовке терактов в московском метро. И такой человек спокойно разгуливает по Берлину. Только представьте! - высказался президент (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU