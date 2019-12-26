В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-26T17:30:04+03:00

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В России ответят на американские санкции против «Северного потока-2» зеркально. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Один из пунктов документа был посвящен российскому газовому проекту, на компании, участвующие в реализации «Северного потока-2» наложены санкции.

В Германии, по территории которой проложат часть газопровода, американские ограничения назвали попыткой вмешательства США во внутреннюю политику Европы. Но несмотря на санкции, в России не собираются «замораживать» проект, газопровод будет достроен, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, задержка составит около двух месяцев.

Мария Захарова не стала называть, каким будет российский ответ на санкции:

- Как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. Поэтому, к сожалению, вот этот подход, который называется "симметричным", "зеркальным", в качестве ответа его никто не отменял,-приводит ее слова «Интерфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU