2019-12-26T17:30:04+03:00
Политика

В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»

Мария Захарова не стала уточнять, каких компаний или физических лиц коснутся ответные санкции
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Мария Захарова, официальный представитель МИД РоссииМария Захарова, официальный представитель МИД РоссииФото: Дарья ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В России ответят на американские санкции против «Северного потока-2» зеркально. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год. Один из пунктов документа был посвящен российскому газовому проекту, на компании, участвующие в реализации «Северного потока-2» наложены санкции.

В Германии, по территории которой проложат часть газопровода, американские ограничения назвали попыткой вмешательства США во внутреннюю политику Европы. Но несмотря на санкции, в России не собираются «замораживать» проект, газопровод будет достроен, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, задержка составит около двух месяцев.

Мария Захарова не стала называть, каким будет российский ответ на санкции:

- Как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. Поэтому, к сожалению, вот этот подход, который называется "симметричным", "зеркальным", в качестве ответа его никто не отменял,-приводит ее слова «Интерфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики пообещали москвичам к новому году «барическую пилу»
Захарова: просьба ФРГ о помощи в расследовании Хангошвили поступила уже после высылки дипломатов
В МИД России пообещали «зеркальный» ответ США после введения санкций к «Северному потоку -2»
В Министерстве труда посчитали численность рабочей силы в России
Кобра укусила укротителя змей, который полез к ней с поцелуем
Алексей Комиссаров подвел главные итоги года АНО «Россия – страна возможностей»
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха из-за признания им Православной церкви Украины
Россия выделит 95 млрд рублей на борьбу с онкологией в 2020 году
Трамп предположил, что «рождественский подарок» из Северной Кореи не ракетный пуск, а «красивая ваза»
Больше половины украинцев считают вступление в НАТО гарантией безопасности
Захарова провела брифинг в жёлтом жилете
Обмен "всех на всех" между Киевом и Донбассом состоится 29 декабря
Три новых уголовных дела завели на Арашуковых
Президент Ирака подал в отставку
Минпромторг не одобрил идею снижения беспошлинных интернет-покупок до 20 евро
В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту
Офис создателей фильма про Иисуса нетрадиционной ориентации забросали коктейлями Молотова
США усиливают позиции в Средиземном море для противостояния Турции и России
Правительство одобрило введение штрафа за проезд по платной дороге без оплаты
Орешкин назвал американские санкции «серьезной проблемой» для всего мира
"Догнал в два прыжка": 80-летний российский журналист задержал грабителя в центре Лондона
Источник: Британские кураторы стоят за преследованием журналистов Sputnik в Эстонии
В МИД РФ предупредили россиян о сбоях в работе транспорта во Франции
Песков: В Кремле не помнят инициатив Джонсона по улучшению диалога с РФ
Центробанк: Официальный курс евро на пятницу вырос до 68,5 рубля
"Чем раньше, тем лучше!". Песков о словах Путина про окончание стройки "Северного потока-2" своими силами
Forbes назвал пять самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров