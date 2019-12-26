Синоптики пообещали москвичам к новому году «барическую пилу»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-26T17:46:49+03:00

К скачку атмосферного давления в первую очередь должны подготовиться метеозависимые люди

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В последние дни 2019 года жителей Москвы ожидает испытание «барической пилой». Так метеорологи называют процесс, когда атмосферное давление резко поднимается, а затем падает. К выходным, 28 и 29 декабря в столицу с севера придет скандинавский антициклон, он и станет причиной повышения давления до 757-759 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц выше нормы.

Но 30 декабря в регион придет североатлантический циклон, из-за чего атмосферное давление начнет снижаться и достаточно резко:

- За сутки оно упадет почти на 20 единиц, и 31 декабря, в канун Нового года, составит около 729 миллиметров ртутного столба,- приводит прогнозы синоптиков издание Мослента.

Новый год в большинстве регионов страны пройдет без классических зимних сугробов. В последние дни декабря метеорологи прогнозируют небольшие осадки, но снег будет всего-лишь как "косметическое убранство".

ИСТОЧНИК KP.RU