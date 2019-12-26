Названы самые популярные костюмы детей на новогодние утренники

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-26T18:12:45+03:00

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Российски детей в 2019 году все реже наряжают в костюмы снежинок и зайчиков. Об этом со ссылкой на исследование "Авито" сообщают "Известия". В прошлогодние новогодние утренники это были самые востребованные наряды. В 2019 году вкусы родителей, которые покупают готовые наряды, а не шьют их для детей самостоятельно, изменились.

На новогодних праздниках место снежинок заняли принцессы. Это самый популярный у девочек новогодний наряд, им интересовались 12,3 процента от общего числа покупателей карнавальных костюмов. Самый высокий спрос на платья и короны принцесс - в Барнауле, Казани, Ижевске - всего 14 крупных городов.

Лидер среди костюмов для мальчиков - наряд пирата. Его покупали 11 процентов. А вот лидеры прошлого года потеряли позиции: костюмом снежинки интересовались 9,3 процента покупателей, а костюмом зайчика - 6,2 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU