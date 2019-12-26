Аналитики оценили возможность кибератак США на Россию
Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов оценил возможность кибератак США на Россию. Он отметил, что масштаб возможного воздействия пока прогнозировать невозможно, но подготовка ведется непрерывно.
- Пока реальность угроз оценить трудно. Теоретически, можно рассуждать и фантазировать, но война в киберпространстве не видна для людей, но она оказывает влияние на их жизнь. Порой трудно отследить откуда ведется атака и о кого исходит угроза, - комментирует ИА «НСН» Ульянов.
Ранее американские СМИ сообщили, что киберкомандование США разрабатывает операцию против российской политической и экономической элиты. Она будет приведена в исполнение в случае вмешательства в выборы в стране, которые пройдут в 2020 году.
Ранее ситуацию оценили в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что эти заявления связаны с разработками американских спецслужб.
ИСТОЧНИК KP.RU