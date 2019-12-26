Аналитики оценили возможность кибератак США на Россию

СЕГОДНЯ 18:30 2019-12-26T18:30:56+03:00

Аналитик допустил, что США непрерывно ведут подготовку к кибератаке на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И отметили, что подготовка их ведется непрерывно

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Руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов оценил возможность кибератак США на Россию. Он отметил, что масштаб возможного воздействия пока прогнозировать невозможно, но подготовка ведется непрерывно.

- Пока реальность угроз оценить трудно. Теоретически, можно рассуждать и фантазировать, но война в киберпространстве не видна для людей, но она оказывает влияние на их жизнь. Порой трудно отследить откуда ведется атака и о кого исходит угроза, - комментирует ИА «НСН» Ульянов.

Ранее американские СМИ сообщили, что киберкомандование США разрабатывает операцию против российской политической и экономической элиты. Она будет приведена в исполнение в случае вмешательства в выборы в стране, которые пройдут в 2020 году.

Ранее ситуацию оценили в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что эти заявления связаны с разработками американских спецслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU