2019-12-26T19:06:23+03:00
В мире

В Швейцарии и Австрии снежные лавины сошли на склоны с туристами

Команды спасателей направились на поиски пострадавших
Юлия САЛЬНИКОВА
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Спасатели ищут пострадавшихСпасатели ищут пострадавшихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сразу несколько мощных снежных лавин сошли на горнолыжных курортах Швейцарии и Австрии. Причем сход снега произошел с небольшой разницей во времени. Как сообщает Reuters, команды спасателей выдвинулись на склоны, предположительно на курортах в это время отдыхали любители экстрима.

Австрийский горнолыжный курорт Анкогель накрыло сразу три лавины, одна из них произошла за пределами защищенного лыжного склона. Снегом накрыло двух лыжников, им удалось спастись.

Еще одна лавина накрыла швейцарский курорт Андерматт.

- Двух человек вытащили из снега и доставили в больницу Ури с небольшими травмами, - приводит издание сообщение местной полиции.

Еще четверым лыжникам и сноубордистам удалось уйти в безопасное место в момент схода лавины, но туристы не смогли сказать, оставался ли кто-то на склоне в момент ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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