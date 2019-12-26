Муж из мести сделал себе татуировку храпящей жены

СЕГОДНЯ 19:20 2019-12-26T19:23:21+03:00

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Женщины обычно считают знаком безграничной любви татуировку со своим изображением на теле любимого. Но жительница английского города Портсмунд, Келли Макгроу, пришла в ярость, когда увидела, какое изображение набил а своей ноге ее супруг. С Джеймсом они уже 24 года в браке и воспитывают пятерых детей. Но каждый раз супруги удивляют друг друга – есть у них традиция подшучивать, иногда довольно обидно. В последний раз жена сделала Джеймсу очень плохую стрижку и ему пришлось долго отращивать волосы, чтобы хоть как-то исправить прическу. В качестве мести он пошел в тату-салон.

Мастера он попросил сделать татуировку с самой нелюбимой фотографии жены. В кадре она крепко спит, открыв рот и похрапывая.

- Я просто не могу смотреть на это должным образом без смеха. Это ужасно, это фото добавляем мне больше подбородков,-приводит слова супруги The Sun. - Он должен следить за своей спиной, потому что есть карма.

Хотя Келли призналась, что такой розыгрыш ей будет сложно переплюнуть.

Мужчина даже решил поделиться фото татуировки в социальных сетях:

- Не знаю, в чем у нее проблема.... всем остальным кажется, нравится, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU