Нетаньяху обсудил с Путиным ситуацию в Сирии и Иране

СЕГОДНЯ 20:14 2019-12-26T20:18:39+03:00

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В пресс-службе израильского премьер-министра раскрыли детали переговоров Беньямина Натаньяху с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный разговор состоялся в четверг 26 декабря. Главными темами, которые обсудили лидеры стран, стала ситуация в Сирии и Иране.

- Премьер-министр вновь обратился к президенту с просьбой помиловать Нааму Иссахар. Президент Путин поздравил премьер-министра Нетаньяху с праздником Хануки, а премьер-министр Нетаньяху поздравил президента с наступающим Новым годом, -приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Прошлый разговор между ними состоялся 6 декабря, звонок был по инициативе израильского премьера. В январе 2020 года Владимир Путин прибудет с рабочим визитом в Израиль. Российский президент принял приглашение своего коллеги посетить Израиль в дни памяти жертв холокоста.

ИСТОЧНИК KP.RU