Директор медицинской клиники умер во время речи о долголетии
В Китайской провинции Гуандун гендиректор медицинской клиники скончался во время выступления на сцене. Зрителям он должен был рассказать о здоровом образе жизни и долголетии, но посреди выступления потерял сознание и упал, ударившись головой о постамент на сцене. Его коллеги выбежали из зрительного зала на помощь мужчине. Оказалось, у Чэнь Пей Вена случился сердечный приступ. Он скончался, не приходя в сознание.
Как сообщает Sin Chew Daily, сразу после мероприятия он должен был ехать в клинику, чтобы установить кардиостимулятор. Около 20 лет назад мужчина уже перенес операцию коронарного шунтирования.
Видео его выступления опубликовали в твиттер.
- Генеральный директор компании, производящей товары для здоровья, умер на сцене. Вы можете обмануть мир, но не себя, - писали пользователи.
В клинике, которую возглавлял Чень Пей, производили лекарства от подагры.
Сайт kp.ru писал, что комик умер на сцене, а зрители подумали - это часть шоу.
Гендиректор медицинской клиники умер во время выступления о долголетии .
ИСТОЧНИК KP.RU