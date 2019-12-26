Директор медицинской клиники умер во время речи о долголетии

СЕГОДНЯ 20:29 2019-12-26T20:43:26+03:00

Чэнь Пей Вен должен был пойти на операцию сразу после торжественного мероприятия [видео]

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В Китайской провинции Гуандун гендиректор медицинской клиники скончался во время выступления на сцене. Зрителям он должен был рассказать о здоровом образе жизни и долголетии, но посреди выступления потерял сознание и упал, ударившись головой о постамент на сцене. Его коллеги выбежали из зрительного зала на помощь мужчине. Оказалось, у Чэнь Пей Вена случился сердечный приступ. Он скончался, не приходя в сознание.

Как сообщает Sin Chew Daily, сразу после мероприятия он должен был ехать в клинику, чтобы установить кардиостимулятор. Около 20 лет назад мужчина уже перенес операцию коронарного шунтирования.

Видео его выступления опубликовали в твиттер.

- Генеральный директор компании, производящей товары для здоровья, умер на сцене. Вы можете обмануть мир, но не себя, - писали пользователи.

В клинике, которую возглавлял Чень Пей, производили лекарства от подагры.

Сайт kp.ru писал, что комик умер на сцене, а зрители подумали - это часть шоу.

Гендиректор медицинской клиники умер во время выступления о долголетии .

ИСТОЧНИК KP.RU