2019-12-26T21:11:41+03:00
Общество

«Принимаю вызов, Друг Рамзан»: Емельяненко согласился на бой с Кадыровым

Глава Чечни напомнил, что «все кому не лень» вызывают Емельяненко на бой, поэтому он тоже решил это сделать
Юлия САЛЬНИКОВА
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Рамзан Кадыров вызвал на бой Александра ЕмельяненкоРамзан Кадыров вызвал на бой Александра ЕмельяненкоФото: соцсети
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рамзана Кадырова. До этого на ринг Емельяненко вызывал шангист Михаил Кокляев, несмотря на то, что соперник – не профессиональный боец, Емельяненко согласился. Глава Чечни в своем инстаграм отметил, что Емельяненко «вызывают на бой все, кому не лень». И тоже решил бобоксировать со спортсменом.

Боец отреагировал на вызов в соцсетях, но сначала определенного ответа давать не стал, написав лишь, что рад присоединившемуся к «флешмобу» Кадырову. Но 26 декабря в итоге ответил согласием:

- Я принимаю твой вызов мой Друг Рамзан! – написал он в инстаграм.

Глава Чечни тем временем признавался, что настроен на бой решительно и объявил себя "несостоявшимся спортсменом".

alexemelyanenkoalexemelyanenko
Емельяненко согласился на бой с Кадыровым
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В комментариях к записи Емельяненко поклонники стали оставлять комментарии, в которых просили его не отказываться от боя, многие испугались, что спортсмен передумает накануне выхода на ринг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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