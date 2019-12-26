Генсек ООН поручил сотрудникам следить за ситуацией с выдачей виз США российским дипломатам

СЕГОДНЯ 22:23 2019-12-26T22:26:36+03:00

Из-за того, что американская сторона не предоставила документы, россияне е смогли попасть на ГА ООН

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Генсек ООН Антониу Гутерриш будет следить за выдачей американских виз российским дипломатам. Внимание главы организации к этому вопросу объясняется тем, что в 2019 году произошло сразу несколько скандалов на этой почве. Сначала по вине американской стороны, которая не подготовила визы для россиян, дипломаты не смогли попасть на Генассамблею ООН. После того случая в российском МИД предложили перенести международные саммиты из конгрессы из Нью-Йорка и вообще из США в другую страну.

Второй случай, когда по причине отсутствия американских виз российские представители не смогли попасть на мероприятие, стал форум «Диалог Форт-Росс»:

- Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран, - сказал собеседник агентства. - Он и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой, - сообщил ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

ИСТОЧНИК KP.RU