Король Швеции во время своей рождественской речи лишил внуков королевских титулов, чтобы помочь им «создать свое будущее»
Король Швеции Карл Густав лишил своих пятерых внуков королевских титулов. Свое решение он объяснил во время традиционной рождественской речи. Свое обращение к народу король начал с того, что признался - для него Рождество «время размышлений». Эти размышления касались в том числе «королевского дома». Он объявил , кто из семьи будет выступать в качестве официальных представителей Швеции в будущем. В итоге пятеро внуков лишились титулов.
- Надеюсь, будет полезно, когда мои внуки в конце концов выберут свое будущее. У нас в семье семеро маленьких внуков в возрасте от одного до семи лет. Это не всегда так мирно и тихо, но очень смешно, - приводит его слова The Mirror.
Пятерых из детей лишили титула. Это потомки Карла Густава – дети двух младших детей короля, принца Карла Филиппа и принцессы Мадлен, и их партнеров. Отныне детей нельзя будет именовать Его или ЕЕ Королевского высочество, хотя их и не исключили из королевской семьи и они сохранят титулы герцога и герцогини. В будущем потомки короля не будут иметь доступа к средствам налогоплательщиков, но за ними сохранится обязанность выполнять общественные обязанности королевской династии.
- Принц Александр, принц Габриэль, принцесса Леонора, принц Николас и принцесса Адрианна будут продолжать оставаться членами королевской семьи, - сказал король.
Сам Карл Густав признавался, что мечтал в детстве стать машинистом.
ИСТОЧНИК KP.RU