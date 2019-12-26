2019-12-26T23:00:14+03:00
В мире

Король Швеции во время своей рождественской речи лишил внуков королевских титулов, чтобы помочь им «создать свое будущее»

Карл Густав заявил, что Рождество для него «время размышлений»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Король Швеции Карл XVI Густав и наследная принцесса Виктория с новым правительством страны.Фото: с сайта sverigesradio.seКороль Швеции Карл XVI Густав и наследная принцесса Виктория с новым правительством страны.Фото: с сайта sverigesradio.se
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Король Швеции Карл Густав лишил своих пятерых внуков королевских титулов. Свое решение он объяснил во время традиционной рождественской речи. Свое обращение к народу король начал с того, что признался - для него Рождество «время размышлений». Эти размышления касались в том числе «королевского дома». Он объявил , кто из семьи будет выступать в качестве официальных представителей Швеции в будущем. В итоге пятеро внуков лишились титулов.

- Надеюсь, будет полезно, когда мои внуки в конце концов выберут свое будущее. У нас в семье семеро маленьких внуков в возрасте от одного до семи лет. Это не всегда так мирно и тихо, но очень смешно, - приводит его слова The Mirror.

Пятерых из детей лишили титула. Это потомки Карла Густава – дети двух младших детей короля, принца Карла Филиппа и принцессы Мадлен, и их партнеров. Отныне детей нельзя будет именовать Его или ЕЕ Королевского высочество, хотя их и не исключили из королевской семьи и они сохранят титулы герцога и герцогини. В будущем потомки короля не будут иметь доступа к средствам налогоплательщиков, но за ними сохранится обязанность выполнять общественные обязанности королевской династии.

- Принц Александр, принц Габриэль, принцесса Леонора, принц Николас и принцесса Адрианна будут продолжать оставаться членами королевской семьи, - сказал король.

Сам Карл Густав признавался, что мечтал в детстве стать машинистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Король Швеции во время своей рождественской речи лишил внуков королевских титулов, чтобы помочь им «создать свое будущее»
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