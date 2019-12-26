2019-12-26T23:55:05+03:00
Политика

Эксперт объяснил, что могут повлечь за собой задержки в строительстве «Северного потока -2»

Сейчас работы временно приостановлены из-за новых санкций США
Елена АКИМОВА
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Эксперт выразил уверенность, что "Северный поток-2" будет достроен без задержекЭксперт выразил уверенность, что "Северный поток-2" будет достроен без задержекФото: REUTERS
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Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник объяснил, что могут повлечь за собой задержки в строительстве «Северного потока -2». Из-за давления США швейцарская компания Allseas отозвала свои суда и, по мнению главы Минэнерго России Александра Новака, пока ситуация не ясна, вернутся ли они к работе.

Тем не менее, газопровод будет достроен в любом случае. Осталось уложить чуть менее 160 километров трубы.

- Проект находится в очень высокой степени готовности. Осталось достроить датский участок, который является мелководьем. Для этого есть альтернативные суда-трубоукладчики, которые можно найти, - комментирует ФАН Пасечник.

Он предположил, что Россия может договориться с Евросоюзом, который заинтересован в завершении стройки, несмотря на «санкционный навес» США.

- Если задержка и произойдет, то она будет не критична, потому что «Газпром» пошел на сближение с Украиной по транзиту, который уже на днях будет оформлен, - заключает специалист.

Договоренности с Киевом дадут возможность перекачивать 65 млдр кубометров газа по украинской газотранспортной системе. Это снимает острую необходимость в запуске газопровода до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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