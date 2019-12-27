Путин выразил соболезнования родственникам Галины Волчек
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек. Художественный руководитель театра "Современник" умерла на 87 году жизни.
- Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с ее кончиной, - передал слова президента его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сайт kp.ru несколько дней назад писал о госпитализации Волчек в больницу. В медицинских кругах сообщали, что у худрука "Современника" начались осложнения на сердце и почках. Она была подключена к аппарату ИВЛ. В какой-то момент у актрисы начали отказывать органы.
Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стали отек мозга и легких.
Коллеги худрука "Современника" с теплом вспоминают об актрисе. Ее смерть стала для них большой потерей. Похоронят Галину Волчек рядом с Зыкиной и Гурченко.
Умерла Галина Волчек - «железная леди» театра «Современник».Ушла из жизни несравненная Галина Волчек. Народная артистка СССР возглавляла театр «Современник» почти полвека. С честью и достоинством, даже в самые нелёгкие для театра времена...
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Галина Волчек: актриса, режиссер, худрук "Современника"»