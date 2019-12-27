Washington Post: Трамп подыскивает преемника Помпео

СЕГОДНЯ 00:54 2019-12-27T00:54:31+03:00

Американский лидер не исключает, что госсекретарь может оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат

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Президент США Дональд Трамп присматривает кандидатуру на должность госсекретаря, которую сейчас занимает экс-директор ЦРУ Майкл Помпео. Американский лидер не исключает, что глава внешнеполитического ведомства может оставить свой пост ради участия в выборах в Сенат от штата Канзас.

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники, Помпео отрицает, что намерен баллотироваться в Сенат, но в окружении госсекретаря утверждают, что окончательное решение по этому вопросу он не принял. А, как заявлял Трамп, если появится угроза потери на выборах 2020 года места сенатора от Канзаса, то госсекретарь может выдвинуть свою кандидатуру и "победить с огромным перевесом".

Сообщается, что это заключение и стало поводом для рассмотрения кандидатов на замену нынешнего госсекретаря. По данным издания, в качестве преемника Помпео часто звучат имена помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена и министра финансов Стивена Мнучина. Также президент спрашивал у своего окружения, что они думают о кандидатуре американского посла в Германии Ричарда Гренелла.

Помимо них в списке возможных преемников: первый заместитель госсекретаря Стивен Бигэн, спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, сенаторы Марко Рубио и Томас Коттон.

ИСТОЧНИК KP.RU