2019-12-27T02:37:33+03:00
В мире

В Канаде сошел с рельсов товарный поезд

Два состава частично скатились в озеро
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Канаде сошел с рельсов товарный поездВ Канаде сошел с рельсов товарный поездФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В канадской провинции Британская Колумбия с рельсов сошел товарный поезд. Инцидент, в результате которого с полотна слетели 26 вагонов, произошел 26 декабря. По данным телеканала CTV, обошлось без жертв.

Отмечается, что ЧП произошло примерно в 30 километрах восточнее горы Маунт-Робсон. С железнодорожной насыпи в небольшое озеро частично скатились два вагона. Известно, что состав принадлежит компании Canadian National Railway. Опасные вещества они не перевозили.

Причины случившегося в настоящее время выясняют специалисты, которые прибыли на место происшествия. О пострадавших не сообщается.

Сайт kp.ru писал об аналогичном случае. В январе прошлого года неподалеку от канадского города Саскатун с рельсов сошел поезд, к которому было присоединено примерно 50 вагонов. Внутри перевозили зерно. После схода с полотна состав загорелся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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