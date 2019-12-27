2019-12-27T03:14:57+03:00
Общество

В Росстате рассказали об убыли населения в ближайшие 16 лет

К началу 2036 года число проживающих в стране людей уменьшится почти на 4 миллиона
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Росстате рассказали об убыли населения в ближайшие 16 летВ Росстате рассказали об убыли населения в ближайшие 16 летФото: Иван ВИСЛОВ
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Росстат спрогнозировал убыл населения в России на ближайшие 16 лет. По их данным, на начало 2020 года в стране будет проживать 146,741 млн человек, а к 2036 году эта цифра уменьшится до 142,993 млн .

В ведомстве считают, что через 16 лет в стране будут жить 67,163 млн мужчин и 75,830 млн женщин. Отмечается, что в 2036 году численность населения РФ уменьшится почти на 135 тысяч, а миграционный прирост останется на уровне 2020 года. По словам экспертов, он не сможет компенсировать естественную убыль населения. В предстоящем году она составит 355,7 тысяч, а в 2036 - 398,5 тысяч человек.

По высокому прогнозу ведомства, общая численность РФ через 16 лет вырастет до 150,126 млн человек, а по низкому - упадет до 134,277 млн человек. Ожидается, что средняя продолжительность жизни, вырастет с 73,42 до 79,1 года за период с 2020 по 2035 год.

Ранее сайт kp.ru писал, что 2019 год станет рекордным по убыли населения за последние 11 лет. Ситуацию не спасает и приток мигрантов. Он компенсирует лишь на 81,6% естественной убыли.

Также уже сообщалось о старении населения страны. Такой вывод можно сделать исходя из последней статистики. На начало 2018 года (это последние данные) средний возраст россиянина составлял 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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