СЕГОДНЯ 05:23 2019-12-27T05:23:38+03:00

Социологи: российские мужчины больше чем женщины хотят встретить любовь в 2020 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но обзаводиться детьми или вступать в брак желающих наоборот меньше

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Эксперты выяснили, на какие отношения рассчитывают мужчины и женщины в 2020 году. Выяснилось, что встретить свою любовь в предстоящем году в большинстве хотят представители сильной половины человечества. Однако к чему-то серьезному они не готовы.

Исследование экспертов "Авито" показало, что большинство россиян довольны своей личной жизнью и не хотят ничего менять. Среди опрошенных таких было 53% женщин и 52% мужчин. А вот вопросе поиска любви в 2020 году чаша весов перевесила на другую сторону.

Встретить вторую половинку надеются 23% мужчин и лишь 15% женщин. Ситуация сложилась противоположно в вопросе вступления в брак. Дамы охотнее хотят узаконить отношения чем мужчины - 11% против 8%. Желающий завести детей в 2020 году тоже оказалось больше среди женщин. Стать родителями захотели 14% женщин и 11% мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU