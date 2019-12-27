СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-27T05:56:21+03:00

В Перу McDonald's оштрафовали за гибель двух сотрудников на рабочем месте Фото: REUTERS

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В Перу по решению Главного национального управления по трудовой инспекции оштрафовали компанию Arcos Dorados, занимающуюся управлением сети заведений быстрого питания McDonald's. Их обязали выплатить 254 тысячи долларов за смерть двух сотрудников на рабочем месте.

Как пишет РИА Новости, в управлении нашли шесть серьезных нарушений со стороны компании в области безопасности и охраны здоровья на производстве. Это привело к тому, что двое сотрудников McDonald's погибли 15 декабря во время уборки в одном кафе сети. Их ударило током.

Среди нарушений выявили отсутствие регулярных проверок и оценок степени опасности условий труда, а также обучения кадров правилам безопасности и охраны здоровья. А внутренние правила не содержали стандартов безопасности для уборки рабочих помещений.

Сайт kp.ru писал ранее подробнее об инциденте. Полиция Перу назвала причиной гибели двух сотрудников McDonald's неисправные автоматы для напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU