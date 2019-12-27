2019-12-27T10:15:23+03:00
Общество

В Госдуме предложили выпускать должников за границу, но только в Новый год

Соответствующее письмо направлено судебным приставам
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Должников предложили выпускать за границу, но только на новогодние каникулыДолжников предложили выпускать за границу, но только на новогодние каникулыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выпускать должников за границу, но только в Новый год. По мнению парламентария, люди могут рассчитывать на послабления в период с 20 декабря до 20 января. Но под действия исключения попадут не все, а только те, кто имеет небольшую сумму долга, которая не превышает 60 тысяч рублей.

Парламентарий уже направил соответствующее обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

- Часто россияне узнают о запрете на выезд уже в аэропорту. В итоге новогодний отпуск омрачается не только для должников, но и для членов их семей, -сказано в тексте письма.

По данным на 1 декабря 2019 года ограничение на выезд за границу имеют порядка 3,4 миллиона человек.

- Порой в списке должников оказываются добропорядочные граждане, но люди даже не знают о проблеме. Часто они не живут по адресу регистрации и не получают уведомления о долгах, - заключает депутат.

Сейчас по закону выезд за границу закрывают для должников, которые не оплатили штрафы, кредиты, госпошлины на сумму от 30 тысяч рублей, сообщает RT.

В начале декабря стало известно, что невыездным стали около 1,5 миллиона жителей. Более того, потенциально не смогут пересечь границу примерно 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Россия - это смерть": Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Пассажиры рассказали о происшествии с самолетом «Москва-Самара» в Шереметьево
Ученые выяснили, чем новогодние праздники опасны для психики
При крушении самолета в Казахстане погиб капитан воздушного судна
Ученица Этери Тутберидзе соболезнует в связи с крушением самолета в Алма-Ате
В Госдуме предложили выпускать должников за границу, но только в Новый год
К Новому году россияне накупили смартфонов на 4 миллиарда рублей
Фото с места падения самолета в Алма-Аты: в авиакатастрофе погибли 15 человек
Работа авиакомпании Bek Air приостановлена после крушения самолета в Алма-Ате
"Из 16 происшествий с Fokker-100 два связаны с обледенением". Эксперт назвал версии крушения самолета в Казахстане
В жилом доме, в который врезался самолет в Алма-Аты, не было людей
Число погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате увеличилось до 15
Россияне стали активнее заниматься благотворительностью перед Новым годом
Назарбаев глубоко скорбит о жертвах крушения самолета в Алма-Ате
Во время крушения самолета в Казахстане погиб глава Совета генералов страны
При крушении самолета в Казахстане пострадал четырехмесячный ребенок
Опубликован список пассажиров, спасшихся при крушении самолета в Алма-Ате
В «Шереметьво» самолет выкатился за пределы взлетной полосы
В авиакатастрофе в Казахстане погибли 14 человек
Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане
Очевидец рассказал о крушении пассажирского самолета в Казахстане
На борту разбившегося в Алма-Ате самолета не было россиян