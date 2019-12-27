В Госдуме предложили выпускать должников за границу, но только в Новый год

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-27T10:15:23+03:00

Должников предложили выпускать за границу, но только на новогодние каникулы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил выпускать должников за границу, но только в Новый год. По мнению парламентария, люди могут рассчитывать на послабления в период с 20 декабря до 20 января. Но под действия исключения попадут не все, а только те, кто имеет небольшую сумму долга, которая не превышает 60 тысяч рублей.

Парламентарий уже направил соответствующее обращение в Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

- Часто россияне узнают о запрете на выезд уже в аэропорту. В итоге новогодний отпуск омрачается не только для должников, но и для членов их семей, -сказано в тексте письма.

По данным на 1 декабря 2019 года ограничение на выезд за границу имеют порядка 3,4 миллиона человек.

- Порой в списке должников оказываются добропорядочные граждане, но люди даже не знают о проблеме. Часто они не живут по адресу регистрации и не получают уведомления о долгах, - заключает депутат.

Сейчас по закону выезд за границу закрывают для должников, которые не оплатили штрафы, кредиты, госпошлины на сумму от 30 тысяч рублей, сообщает RT.

В начале декабря стало известно, что невыездным стали около 1,5 миллиона жителей. Более того, потенциально не смогут пересечь границу примерно 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД и 2,5 млн просрочивших оплату услуг ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU