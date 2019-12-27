Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле

СЕГОДНЯ 14:51 2019-12-27T14:51:20+03:00

Инцидент произошел недалеко от крепости Румелихисар [видео]

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Контейнеровоз Songa Iridium под флагом западноафриканского государства Либерия врезался в набережную при проходе Босфора.

Инцидент произошел утром в пятницу, 27 декабря, недалеко от Румельской крепости (Румелихисар) в центральной части Стамбула. Сухогруз следовал в турецкую столицу из Одессы.

Согласно данным агентства Reuters, в результате инцидента обошлось без пострадавших, однако причины случившегося до сих пор неизвестны. На месте работают сотрудники береговой охраны. Пролив временно закрыт.

Сайт kp.ru писал, что полтора года назад мальтийский сухогруз Vitaspirit врезался в старинный особняк на берегу Босфора. У судна отказал двигатель, и команда потеряла управление. Стоимость поврежденного особняка оценивалась в 85 млн долларов. Корабль полностью снес ту часть деревянного здания, что выходила на воду.

Сухогруз врезался в набережную на Босфоре.Контейнеровоз Songa Iridium под флагом Либерии врезался в турецкую набережную на Босфоре в пятницу, 27 декабря

ИСТОЧНИК KP.RU