Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для служащих ВС России

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-27T15:05:44+03:00

Рабочий день перенесен на последнюю субботу 2019 года

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Служащие Вооруженных сил РФ будут отдыхать 31 декабря 2019 года. Соответствующее объявление сделал министр обороны страны Сергей Шойгу.

Он заявил, что конец текущего года был весьма напряженным, и для его успешного завершения просто необходим выходной. Рабочий день был перенесен на последнюю субботу, 28 декабря.

"Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах", - сказал глава ведомства на селекторном совещании в пятницу.

Начальнику Генерального штаба ВС РФ было поручено довести соответствующее распоряжение до всех частей и подразделений. Национальный центр управления обороной РФ проследит за выполнением задания, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что ранее депутатам Госдумы предложили рассмотреть инициативу о выходном дне 31 декабря для всего населения страны. Однако идея не нашла поддержки у парламентариев.

ИСТОЧНИК KP.RU