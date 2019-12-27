Шойгу объявил 31 декабря выходным днем для служащих ВС России
Служащие Вооруженных сил РФ будут отдыхать 31 декабря 2019 года. Соответствующее объявление сделал министр обороны страны Сергей Шойгу.
Он заявил, что конец текущего года был весьма напряженным, и для его успешного завершения просто необходим выходной. Рабочий день был перенесен на последнюю субботу, 28 декабря.
"Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах", - сказал глава ведомства на селекторном совещании в пятницу.
Начальнику Генерального штаба ВС РФ было поручено довести соответствующее распоряжение до всех частей и подразделений. Национальный центр управления обороной РФ проследит за выполнением задания, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что ранее депутатам Госдумы предложили рассмотреть инициативу о выходном дне 31 декабря для всего населения страны. Однако идея не нашла поддержки у парламентариев.
ИСТОЧНИК KP.RU