2019-12-27T15:15:54+03:00
В мире

На Гавайях пропал вертолет с семью туристами на борту: среди пассажиров двое детей

Поиски осложняет плохая погода
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США продолжаются поиски пропавшего вертолетаВ США продолжаются поиски пропавшего вертолетаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вертолет с туристами пропал с радаров в американском штате Гавайи. Он не вернулся обратно на базу с экскурсии на утесах Напали. На борту находилось шесть пассажиров и один пилот. В числе пропавших без вести двое детей, которых родители взяли с собой на экскурсию.

Как сообщает Центр спасения командования береговой охраны города Гонолулу, это туристический вертолет, он использовался только для доставки отдыхающих к природным достопримечательностям. 27 декабря воздушная машина не вернулась в установленное время.

Спасатели из береговой охраны выдвинулись на поиски, однако, работу осложняют погодные условия - дождь и сильный ветер.

В пятницу 27 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту которого находились сто человек. Погибли 15 человек. Причина крушения не известна, самолет сначала потерял высоту, затем врезался в бетонное ограждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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