Ученые вычислили, сколько нужно заниматься спортом для профилактики рака

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-27T15:34:32+03:00

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Занятия спортом способны снижать риск развития многих видов рака – к такому выводу пришли американские ученые. Они провели исследования, в котором поучаствовали 755 459 человек, из них 53 процента женщины. Испытуемые выполняли как интенсивные физические упражнения, так и умеренные. Учитывался также пол, возраст, образование, раса, курение и употребление алкоголя. Данные ученые свели в табличку, а затем вывели средние значения – для профилактики самых распространенных видов рака (за исключением рака легких) достаточно 2,5-5 часов занятий спортом в недели или до 2,5 часов интенсивных занятий.

- 7,5-15 часов в неделю физкультуры значительно снижает риск возникновения рака молочной железы, толстой кишки, эндометрия,- сказано в исследовании, опубликованном Journal of Clinical Oncology.

Занятия спортом способны снизить риск возникновения семи видов рака, считают ученые.

Сайт kp.ru писал о другом исследовании ученых, которые назвали виды спорта, продлевающие жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU