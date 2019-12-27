Прошел регистрацию и «отключился»: Пассажир разбившегося в Казахстане самолета проспал свой рейс и спасся
Асхат Утепов должен был быть в самолете, который 27 декабря потерпел крушение в Казахстане. Но мужчина впервые в жизни проспал свой рейс. Притом, что уже приехал в аэропорт и даже успел пройти регистрацию. По работе ему часто приходится летать самолетом, поэтому Асхат выработал привычку всегда заранее приезжать на регистрацию.
- В этот раз меня разбудили работники отеля в пять утра. Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. Подумал, что успею, и просто отключился. Проснулся в девять утра,- рассказал он журналистам издания Tengrinews.kz.
Проснулся он мужчина от того, что зазвонил телефон. В трубке друзья, услышав его голос, стали поздравлять со вторым днем рождения. Сам Асхат понял, что 27 декабря для него действительно чудесный день, когда прочитал новости о ЧП. У него было переднее место 5А. Напомним, самолет после снижения высоты врезался в бетонное ограждение. Погибли 15 пассажиров, всего в самолете находилось 100 человек.
Асхат Утепов считает чудом, что вот так внезапно проспал свой рейс, шансов спастись, говорит, на этом месте у носа самолета у него не было.
Первое видео с места крушения самолета в Казахстане.В момент ЧП на борту лайнера находились 100 человек
ИСТОЧНИК KP.RU