Прошел регистрацию и «отключился»: Пассажир разбившегося в Казахстане самолета проспал свой рейс и спасся

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-27T15:48:01+03:00

Мужчина с местом 5А уверен, что не выжил бы в авиакатастрофе

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Асхат Утепов должен был быть в самолете, который 27 декабря потерпел крушение в Казахстане. Но мужчина впервые в жизни проспал свой рейс. Притом, что уже приехал в аэропорт и даже успел пройти регистрацию. По работе ему часто приходится летать самолетом, поэтому Асхат выработал привычку всегда заранее приезжать на регистрацию.

- В этот раз меня разбудили работники отеля в пять утра. Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. Подумал, что успею, и просто отключился. Проснулся в девять утра,- рассказал он журналистам издания Tengrinews.kz.

Проснулся он мужчина от того, что зазвонил телефон. В трубке друзья, услышав его голос, стали поздравлять со вторым днем рождения. Сам Асхат понял, что 27 декабря для него действительно чудесный день, когда прочитал новости о ЧП. У него было переднее место 5А. Напомним, самолет после снижения высоты врезался в бетонное ограждение. Погибли 15 пассажиров, всего в самолете находилось 100 человек.

Асхат Утепов считает чудом, что вот так внезапно проспал свой рейс, шансов спастись, говорит, на этом месте у носа самолета у него не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752057" frameborder="0"></iframe> Первое видео с места крушения самолета в Казахстане.В момент ЧП на борту лайнера находились 100 человек

ИСТОЧНИК KP.RU