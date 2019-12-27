Восемь пассажиров рухнувшего в Казахстане самолета находятся в крайне тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-27T16:31:54+03:00

Самолет вылетел в 7 часов утра и разбился через несколько минут после взлета Фото: МЧС Казахстана

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После крушения самолета в аэропорту Алматы в больницах находятся 53 человека. Ранее сообщили, что госпитализированы 49 человек. Состояние восьми пострадавших оценивается врачами как крайне тяжелое.

В самолете находились девять детей, их также доставили в больницы. Самому маленькому пассажиры не было и года, как сообщает «Интерфакс», он находился на руках у матери. Женщина получила серьезные травмы, включая переломы ног и перелом руки.

- Погибли на месте 8 человек, 2 человека при транспортировке, 2 пострадавших скончались в больнице от полученных травм несовместимых с жизнью, - сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана.

С семьями погибших и пострадавших работают 40 психологов.

Напомним, самолет разбился через несколько минут после взлета. Диспетчер не смог выйти на связь с экипажем, вскоре оказалось, что воздушное судно потеряло высоту и самолет врезался сначала в бетонное ограждение, а затем в здание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/752085" frameborder="0"></iframe> Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…

ИСТОЧНИК KP.RU