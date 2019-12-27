Восемь пассажиров рухнувшего в Казахстане самолета находятся в крайне тяжелом состоянии
После крушения самолета в аэропорту Алматы в больницах находятся 53 человека. Ранее сообщили, что госпитализированы 49 человек. Состояние восьми пострадавших оценивается врачами как крайне тяжелое.
В самолете находились девять детей, их также доставили в больницы. Самому маленькому пассажиры не было и года, как сообщает «Интерфакс», он находился на руках у матери. Женщина получила серьезные травмы, включая переломы ног и перелом руки.
- Погибли на месте 8 человек, 2 человека при транспортировке, 2 пострадавших скончались в больнице от полученных травм несовместимых с жизнью, - сообщили в министерстве здравоохранения Казахстана.
С семьями погибших и пострадавших работают 40 психологов.
Напомним, самолет разбился через несколько минут после взлета. Диспетчер не смог выйти на связь с экипажем, вскоре оказалось, что воздушное судно потеряло высоту и самолет врезался сначала в бетонное ограждение, а затем в здание.
Крушение самолёта в Казахстане.Самолёт протаранил бетонное ограждение и врезался в здание. При этом на борту лайнера находились 100 человек…
ИСТОЧНИК KP.RU