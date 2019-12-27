Мадонна вновь отменяет концерты в США "из-за сильной боли"

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-27T16:47:06+03:00

В ноябре она отказалась выступать в трех американских городах, теперь список отмененных концертов увеличился до четырех

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Американская певица Мадонна вновь объявила об отмене концертов. Она начала свой большой гастрольный тур в поддержку альбома Madame X с США. Далее запланированы концерты в Европе, которые начнутся с 12 января в Португалии и закончатся во Франции только 11 марта.

Поклонники певицы в серьез опасаются, что эта часть гастрольного тура окажется под вопросом. В ноябре Мадонна отменила из-за болезни три концерта в США. Она объявила, что не планирует переносить выступления на другие даты из-за слишком плотного графика.

Причиной отмены концертов стала болезнь, какая, Мадонна не объясняет. "Сильные боли" заставили ее отменить еще одно выступление, на этот раз в Майами-Бич, штат Флорида. Об этом 61-летняя артистка объявила поклонникам в твиттер:

"Если мне приходится отдыхать и не делать ничего, то по крайней мере это будет стильно!"Фото: Twitter.com

- Я была в слезах от боли моих травм. Боли были неописуемы в течение последних нескольких дней. С каждой песней, которую я пела, я произносила молитву, чтобы сделать завершить шоу. Мои молитвы были услышаны, и я сделала это.

ИСТОЧНИК KP.RU