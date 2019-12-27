2019-12-27T16:49:41+03:00
Происшествия

В Москве проверяют 26 объектов после сообщений о минировании

Волна "телефонных минирований" длится в столице уже более трех недель
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В столице проверяют 26 объектов после звонков о минированииВ столице проверяют 26 объектов после звонков о минированииФото: EAST NEWS
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В пятницу, 27 декабря, 26 объектов в Москве были эвакуированы после анонимных звонков о минировании. В основном это школы - 17 зданий. Также шесть судов - Никулинский, Лефортовский, Зеленоградский, Коптевский, Щербинский, Зюзинский, Кузьминская межрайонная прокуратура и административное здание на Волхонке, сообщает источник "КП".

Напомним, волна "телефонных минирований" накрыла столицу еще в конце ноября. За этот месяц в Москве было проверено более пяти тысяч объектов и эвакуировано более полумиллиона человек. На прошлой неделе в столице были эвакуированы все станции метро, школы, а также аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковской". Но ни одно из сообщений не подтвердилось.

Похожая ситуация также наблюдается в в Санкт-Петербурге, в Благовещенске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане и т.д.

Кто делает ложные звонки о минирования, а главное зачем, и, что делать обычным граждан вы можете прочитать на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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