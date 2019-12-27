2019-12-27T17:00:03+03:00
Спорт

Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства РФС

Он работал в этой должности с мая 2018 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бывший судья Александр Егоров не справился с должностью главы всех судей Российского футбольного союза. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССБывший судья Александр Егоров не справился с должностью главы всех судей Российского футбольного союза. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В пятницу, 27 декабря, было объявлено о том, что своего поста лишается глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Он принял решение покинуть свой пост по собственному желанию. Свое решение он прокомментировал следующим образом:

- Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие, - заявил он в интервью пресс-службе Российского футбольного союза.

Как ожидается, в будущем департамент разделят на две структуры. Одна будет заниматься судейством, а другая - инспектированием.

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил за работу Егорова, который покинул свою должность:

- Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах.

47-летний Александр Егоров работал судьей в Премьер-Лиги с 2011 по 2017 годы. Арбитром он трудился в официальных турнирах РФС с 2000 года. С 2001 - на играх Второй лиги, Первой - с 2007.

ИСТОЧНИК KP.RU

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