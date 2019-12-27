2019-12-27T17:11:43+03:00
Общество

В Шереметьево откроют новый международный пассажирский терминал 17 января

Его пропускная способность 20 миллионов пассажиров
Юлия САЛЬНИКОВА
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Терминал начнет работу в начале годаТерминал начнет работу в начале годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В аэропорту Шереметьево открывается новый пассажирский терминал С1. Это будет международный терминал с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. Открытие назначено на 17 января, приводит сообщение пресс-служба аэропорта ТАСС.

В терминале предусмотрен паркинг, ранее в компании заявляли, что реализация этого проекта позволит создать дополнительные перспективы развития для авиакомпаний-партнеров.

Идет строительство еще одного пассажирского терминала, здание будет обозначено как С2. Его пропускная способность составит порядка 10 миллионов пассажиров в год. Открытие запланировано на 2020 год, как писал ранее сайт kp.ru.

В апреле 2019 года в аэропорту открыли третью взлетно-посадочную полосу. Она расположена рядом с населенными пунктами Лобня, Сходня и Зеленоград - из-за близости к жилым домам количество рейсов в ночные часы пришлось сократить в целях безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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