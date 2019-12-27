В Шереметьево откроют новый международный пассажирский терминал 17 января
В аэропорту Шереметьево открывается новый пассажирский терминал С1. Это будет международный терминал с пропускной способностью 20 миллионов пассажиров в год. Открытие назначено на 17 января, приводит сообщение пресс-служба аэропорта ТАСС.
В терминале предусмотрен паркинг, ранее в компании заявляли, что реализация этого проекта позволит создать дополнительные перспективы развития для авиакомпаний-партнеров.
Идет строительство еще одного пассажирского терминала, здание будет обозначено как С2. Его пропускная способность составит порядка 10 миллионов пассажиров в год. Открытие запланировано на 2020 год, как писал ранее сайт kp.ru.
В апреле 2019 года в аэропорту открыли третью взлетно-посадочную полосу. Она расположена рядом с населенными пунктами Лобня, Сходня и Зеленоград - из-за близости к жилым домам количество рейсов в ночные часы пришлось сократить в целях безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU