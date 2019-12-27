СЕГОДНЯ 17:25 2019-12-27T17:25:34+03:00

ВКС России получат 12 дивизионов ракетных комплексов C-350 в период с 2021 до 2027 год Фото: wikimedia.org

Они в два раза повысят эффективность борьбы с крылатыми ракетами

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Воздушно-космические силы России будут усилены 12 дивизионами зенитных ракетных комплексов С-350. Это новейшее вооружение ВКС получат в период с 2021-го по 2027 год. Об этом сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

- Завершается прием в состав учебного центра академии ВКО первого зенитно-ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков, - приводит его слова ТАСС.

Ляпоров также отметил, что новейшие C-350 увеличат эффективность борьбы с крылатыми ракетами в два с половиной раза.

Напомним, первый комплект ракетной системы C-350 "Витязь" российское министерство обороны получило 23 декабря. Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку. Он способен поражать все существующие и перспективные средства предполагаемого противника.

ИСТОЧНИК KP.RU