2019-12-27T18:03:17+03:00
Общество

Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

В соответствии с новым документом будут формировать государственные резервы продукции и сырья
Юлия САЛЬНИКОВА
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С помощью доктрины должны предотвратить возможных рисков и угроз продовольственной безопасностиС помощью доктрины должны предотвратить возможных рисков и угроз продовольственной безопасностиФото: Евгения ГУСЕВА
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Президент утвердил Доктрину продовольственной безопасности, документ подготовили в правительстве по его поручению. Главная задача, которую должны решить при помощи этой доктрины – полная самообеспеченность страны продовольствием.

- В соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай, - приводит ТАСС слова вице-премьера Алексея Гордеева.

Необходимость создания Доктрины в Совете Безопасности России объясняли изменением социально-экономического состояния страны, речь в том числе и о санкциях. В стране внедряют модели импортозамещения в различных отраслях - промышленности, сельском хозяйстве.

В пятницу 27 декабря новую редакцию документа представили президенту на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ. Доктрина названа "одним из основных стратегических документов национальной безопасности страны", Владимир Путин утвердил документ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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