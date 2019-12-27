Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Президент утвердил Доктрину продовольственной безопасности, документ подготовили в правительстве по его поручению. Главная задача, которую должны решить при помощи этой доктрины – полная самообеспеченность страны продовольствием.
- В соответствии с новым документом, необходимо сформировать государственный резерв сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, будь то непогода или неурожай, - приводит ТАСС слова вице-премьера Алексея Гордеева.
Необходимость создания Доктрины в Совете Безопасности России объясняли изменением социально-экономического состояния страны, речь в том числе и о санкциях. В стране внедряют модели импортозамещения в различных отраслях - промышленности, сельском хозяйстве.
В пятницу 27 декабря новую редакцию документа представили президенту на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ. Доктрина названа "одним из основных стратегических документов национальной безопасности страны", Владимир Путин утвердил документ.
ИСТОЧНИК KP.RU