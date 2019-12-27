2019-12-27T18:01:20+03:00
В мире

Россия и Катар подписали соглашение о безвизовом режиме

Длительность туристической поездки может быть не более 90 дней
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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России и Катар подписали соглашение об отмене визРоссии и Катар подписали соглашение об отмене визФото: Татьяна Коркина
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Россия и Катар договорились об отмене виз для граждан двух стран. Об этом сообщает посольство Катара в Москве. Теперь для посещения Катара гражданам России понадобится только загранпаспорт. При этом, срок действия паспорта должен составлять не менее шести месяцев. А поездка должна длиться не более 90 дней. Эти же правила будут действовать и для катарцев, желающих посетить Россию.

Подписание соглашения состоялось в пятницу, 27 декабря в здании Министерства иностранных дел России. В подписании договора приняли участие замглавы МИД РФ Михаил Богданов и генсекретарь МИД Катара Ахмеда аль-Хаммади, пишет ТАСС.

В посольстве также отметили, что данное соглашение является важным шагом "на пути постоянного и свободного взаимодействия катарских и российских граждан" и развития дружественных отношений между двумя странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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