Школьница из Обнинска получила от президента в подарок на новый год щенка

СЕГОДНЯ 19:02 2019-12-27T19:06:30+03:00

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Президент исполнил мечту 12-летней девочки из Обнинска Калужской области, а также трех ее братьев и сестер. Катя находится на индивидуальном обучении по состоянию здоровья, у нее есть ограничения по здоровью, поэтому девочка посещает Обнинскую школу-интернат. Общение с животными могло бы стать частью реабилитационной программы, сказали семье медики. Тогда папа Кати решил написать письмо президенту Владимиру Путину. Он попросил для дочки щенка.

Глава государства откликнулся и исполнил новогоднее желание девочки. В пятницу 27 декабря В дом к Папановым пришли представители регионального правительства, которые передали президентский подарок. В корзине сидел щенок золотистого ретривера.

Фото: admoblkaluga.ru

Собаке обрадовались все дети в семье, но особенно старшая – Катя.

- В семье Папановых очень теплая атмосфера любви, заботы друг о друге. Родители грамотно подходят к вопросу воспитания детей, заботливо относятся к своему особенному ребенку, -сообщили в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU