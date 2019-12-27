В Германии отказались оказывать военную помощь Украине

СЕГОДНЯ 19:20 2019-12-27T19:23:22+03:00

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Власти Германии е будут оказывать военную помощь Украине, несмотря на просьбы со стороны Киева. Глава МИД Украины Вадим Пристайко ответил на вопросы журналиста немецкого портала RND. Министр через СМИ выразил благодарность немецкому правительству за политическую поддержку. Напомним, во время саммита в «нормандском формате» президент Владимир Зеленский встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель с глазу на глаз, обсуждали вопросы двухстороннего сотрудничества.

- Мы благодарны за финансовую помощь Германии и политическую поддержку германского правительства. Но, к сожалению, наш запрос о военной помощи был отвергнут, - Пристайко не стал сообщать, когда запрос со стороны Киева был направлен в правительство Германии.

Американский президент Дональд Трамп ранее приостановил военную помощь Украине. Это решение в Сенате США вызвало вопросы - в Белом доме не смогли обосновать причину отказы, сенаторы инициировали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU