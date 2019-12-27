В Индии родители хоронили живых детей в надежде «вылечить» их от инвалидности
Полицейские в Индии спасли десять детей, закопанных заживо родителями в землю. Таким страшным способом взрослые пытались «вылечить» инвалидность. День выбрали по совету старейшины деревни Тадж-Султанпур – он сказал родителям закопать по шею в землю детей в День подарков и не вытаскивать, несмотря на крики и плач до окончания солнечного затмения.
Якобы солнечное тепло во время может «вылечить тела» детей-инвалидов. Родители поверили и даже записали весь ритуал на камеру. На записи взрослые несмотря а крики детей, не выкапывали их до прихода полиции. Офицеров вызвали другие жители деревни, узнавшие о ритуале, как сообщает The Mirror.
- Мы спасли детей и попросили полицию провести расследование по этому вопросу, -сообщилзЗаместитель комиссара Калабураги Б. Шарат.
Председатель комитета по защите детей подтвердила, что с родителями провели беседу и вернули детей в семьи.
Сайт kp.ru писал о паре, которая пришла хоронить своего ребенка и обнаружила закопанным кем-то в земле живого младенца.
В Индии родители хоронили живых детей, чтобы вылечить их от инвалидности.В Индии родители хоронили живых детей, чтобы вылечить их от инвалидности
ИСТОЧНИК KP.RU