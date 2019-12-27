В Индии родители хоронили живых детей в надежде «вылечить» их от инвалидности

СЕГОДНЯ 19:54 2019-12-27T19:59:08+03:00

Всего таким закопали десять детей, самом младшему из которых было три года

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Полицейские в Индии спасли десять детей, закопанных заживо родителями в землю. Таким страшным способом взрослые пытались «вылечить» инвалидность. День выбрали по совету старейшины деревни Тадж-Султанпур – он сказал родителям закопать по шею в землю детей в День подарков и не вытаскивать, несмотря на крики и плач до окончания солнечного затмения.

Якобы солнечное тепло во время может «вылечить тела» детей-инвалидов. Родители поверили и даже записали весь ритуал на камеру. На записи взрослые несмотря а крики детей, не выкапывали их до прихода полиции. Офицеров вызвали другие жители деревни, узнавшие о ритуале, как сообщает The Mirror.

- Мы спасли детей и попросили полицию провести расследование по этому вопросу, -сообщилзЗаместитель комиссара Калабураги Б. Шарат.

Председатель комитета по защите детей подтвердила, что с родителями провели беседу и вернули детей в семьи.

Сайт kp.ru писал о паре, которая пришла хоронить своего ребенка и обнаружила закопанным кем-то в земле живого младенца.

В Индии родители хоронили живых детей, чтобы вылечить их от инвалидности.В Индии родители хоронили живых детей, чтобы вылечить их от инвалидности

ИСТОЧНИК KP.RU