2019-12-27T21:30:36+03:00
Общество

В Москве затруднено движение на оранжевой ветке метро

Поезда двигались с увеличенным интервалом на Калужско-Рижской линии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пассажиров выводят из вагоновПассажиров выводят из вагоновФото: twitter.com
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Пассажиры московского метро жаловались на задержки в движении вагонов. Как сообщил kp.ru источник, причину задержки движения объясняют "техническими неполадками".

- Вагоны следуют с увеличенными интервалами, -сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, пассажирам обещают, что в ближайшее время движение на Калужско-Рижской линии будет восстановлено в полном объеме. "На Калужско-Рижской линии по направлению с юга на север были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. В настоящее время движение введено в график", - пояснили в пресс-службе метрополитена.

26 декабря проблемы в движении на этой линии возникали из-за человека на пути. Об этом сообщали в пресс-службе московского метрополитена в минувший четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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