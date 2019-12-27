В Москве затруднено движение на оранжевой ветке метро

СЕГОДНЯ 20:27 2019-12-27T21:30:36+03:00

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Пассажиры московского метро жаловались на задержки в движении вагонов. Как сообщил kp.ru источник, причину задержки движения объясняют "техническими неполадками".

- Вагоны следуют с увеличенными интервалами, -сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, пассажирам обещают, что в ближайшее время движение на Калужско-Рижской линии будет восстановлено в полном объеме. "На Калужско-Рижской линии по направлению с юга на север были временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры. В настоящее время движение введено в график", - пояснили в пресс-службе метрополитена.

26 декабря проблемы в движении на этой линии возникали из-за человека на пути. Об этом сообщали в пресс-службе московского метрополитена в минувший четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU