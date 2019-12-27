2019-12-27T21:09:53+03:00
В мире

При взрыве на авиастроительном заводе Канзасе пострадали 11 человек

Взрыв произошел в емкости с азотом
Юлия САЛЬНИКОВА
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Взрыв на заводе в Канзасе Фото: twitter.com/JeffHerndonKSNВзрыв на заводе в Канзасе Фото: twitter.com/JeffHerndonKSNФото: Twitter.com
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На заводе в городе Уичито в штате Канзас 27 декабря произошел взрыв. Как сообщает CNN, взорвалась линия подачи азотного газа. В момент ЧП помещении авиастроительного завода находились люди. 11 человек госпитализированы с места происшествия с ожогами, еще четверо осмотрены медиками на месте, они отказались ехать в больницу.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, в компании не стали называть, какие травмы получил сотрудник завода, сообщается только, что ранения серьезные. Погибших при взрыве на предприятии нет.

- Завод был закрыт на праздничный сезон, поэтому пострадавших не много, - сказал заместитель начальника пожарной охраны округа Седжвик Дэниел Вегнер.

Специалисты проверяют, насколько повреждено оборудование и когда можно будет восстановить работу завода. Причина взрыва пока не установлена.

В июне 2019 года на нефтеперерабатывающем заводе США произошел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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