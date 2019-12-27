Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ

СЕГОДНЯ 21:33 2019-12-27T21:38:10+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с военной службы экс-главу Службы безопасности Василия Грицака. Указ опубликован на сайте главы государства в пятницу 27 декабря. О своем увольнении из СБУ Грицак сообщил еще в мае 2019 года, свое решение о прошении об отставке он объяснять не стал. Сообщил лишь только, что осознает право нового президента на кадровые перестановки в руководстве различных служб, а также добавил, что переживает за будущее Украины. Следом за Василием Грицаком уволились его замы и помощники.

- Уволить генерала армии Украины Грицака Василия Сергеевича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды, - сказано в указе президента Украины.

После вступления в должность президента Владимир Зеленский распустил Верховную раду и сменил министров в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU